Суд в Москве заочно арестовал украинскую журналистку

Останкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего главреда портала «Известия на Украине» Янину Соколовскую по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В прокуратуре подчеркнули, что в отношении Соколовской было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, совершенное по мотивам политической ненависти».

По сведениям следствия, журналистка с марта по май 2022 года публично распространяла ложную информацию о российской армии.

До этого Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал журналистку интернет-издания «Важные истории» (признано СМИ-иноагентом в РФ) Екатерину Фомину по делу о распространении ложной информации о российской армии.

Также следствие объявило в розыск главного редактора «Важных историй» Романа Анина (признан в РФ иностранным агентом). Суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство о его заочном аресте.

Ранее телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) (признана в РФ иностранным агентом) объявили в розыск за дискредитацию Вооруженных сил РФ.