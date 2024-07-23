Экс-главред «Известий на Украине» Соколовская объявлена в розыск

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск бывшего главного редактора портала «Известия на Украине» и экс-корреспондента «Коммерсанта» на Украине Янину Соколовскую по делу о фейках против российской армии. Об этом говорится в базе розыска ведомства.

»Соколовская Янина Лазаревна. 07.06.1971. Разыскивается по статье УК РФ», – сказано в базе. При этом не указано, по какой статье ведется розыск.

Московский главк СК РФ в конце июля 2023 года возбудил уголовное дело в отношении Соколовской по обвинению в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). По информации органа, она с марта по май 2022 года публично распространила в Telegram-канале заведомо ложную информацию о действиях армии РФ на территории Украины.

На прошлой неделе МВД России объявило публициста Олега Кашина (признан в РФ иностранным агентом) в розыск по уголовной статье. Об этом стало известно из базы на сайте ведомства.

Ранее суд отменил приговор экс-полицейскому за фейки о ВС РФ.