МВД объявило в розыск журналистку Наталью Баранову

Журналистка Наталья Баранова (признана в РФ иностранным агентом) объявлена в розыск в России по уголовной статье. Соответствующая карточка появилась в базе МВД России.

Минюст признал Баранову иноагентом в 2022 году, когда она занимала должность контент-директора просветительского проекта «Теплица социальных технологий» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Сам проект внесли в перечень иноагентов в 2023 году.

До этого объявили в международный розыск создателя веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иностранным агентом), осужденного по статье о фейках о российской армии. Причиной его уголовного преследования в России стали посты в Telegram о событиях в украинской Буче весной 2022 года.

Также в международный розыск объявили журналистку и учредителя портала «Известия на Украине» Янину Соколовскую.

Ранее Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах.