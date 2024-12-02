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Соперник Шольца обвинил его в запугивании немцев войной с Россией

Кандидат в канцлеры Мерц обвинил Шольца в запугивании немцев войной с Россией

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Johanna Geron/Reuters

Глава фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС и кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц раскритиковал Олафа Шольца за то, что он играет на страхах немцев перед войной в своей предвыборной кампании. Об этом сообщает портал T-Online.

«Федеральный канцлер позиционирует себя как «канцлер мира» и требует для себя «благоразумия», которому придается особенно высокая моральная ценность, отрицая ее для всех остальных», — заявил Мерц.

Он также отметил, что партия действующего канцлера «никогда не стеснялась играть на глубоко укоренившихся страхах немецкого населения».

30 ноября федеральный канцлер Олаф Шольц призвал не играть в «русскую рулетку» c безопасностью ФРГ через ультиматумы России с угрозами поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет Taurus. Он также обещал немцам удержать Берлин от прямого военного столкновения с Россией и проводить осторожный курс в отношении дальнейшей поддержки Украины.

Ранее в Германии обвинили Россию в ведении гибридной войны в Европе.

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