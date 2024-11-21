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Песков рассказал, когда состоится прямая линия с пресс-конференцией Путина

Песков: пресс-конференция Путина пройдет в один из четвергов декабря

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Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в один из декабрьских четвергов. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что идет подготовка к прямой линии и пресс-конференции. Пресс-секретарь подчеркнул, что она состоится в декабре, по традиции в четверг.

Точная дата проведения прямой линии и пресс-конференции, сказал Песков, будет сообщена позже.

9 ноября генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал речь Путина на заседании клуба «Валдай» мощным обращением к миру и во многом персонально к новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

Российский лидер выступил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Речь Путина длилась почти час и была посвящена проблемам современного мироустройства. После сделанных заявлений он отвечал на вопросы экспертов. Полное выступление Путина на сессии, включая дискуссионную часть, продлилось 4 часа 8 минут.

Ранее сообщалось, что выступление Путина на «Валдае» цитировали десятки зарубежных СМИ.

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