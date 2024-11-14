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Названа предполагаемая дата прямой линии Путина

«Ведомости»: Владимир Путин может провести прямую линию 19 декабря

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, вероятно, проведет прямую линию в 2024 году 19 декабря. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой мероприятия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с изданием не стал комментировать дату, но отметил, что в этот раз будет использован совмещенный формат, в котором элементы прямой линии будут объединены с ежегодной пресс-конференцией.

Песков уточнил, что в ходе мероприятия будут вопросы от граждан, на которые Путин даст ответы, а также ответит на вопросы журналистов — как российских, так и иностранных, включая из «недружественных» стран.

Первая прямая линия с Владимиром Путиным прошла в 2001 году и с тех пор проводилась ежегодно. Исключением стал 2020 год, когда из-за пандемии мероприятие было объединено с итоговой пресс-конференцией президента. В 2021 году прямую линию провели летом. В том же году перед началом военной операции на Украине прошла пресс-конференция. В 2022 году оба события не состоялись, и Путин ответил лишь на вопросы аккредитованных в Кремле журналистов.

Ранее Песков заявил, что большую пресс-конференцию главы государства с элементами прямой линии проведут во второй половине декабря. Точную дату он пообещал назвать позднее.

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