Песков анонсировал участие иностранных СМИ в прямой линии с Путиным

В прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным примут участие иностранные журналисты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы продолжаем взаимодействовать с зарубежными СМИ, и мы будем продолжать. Самое глупое, что можно сделать, — это прекращать сотрудничество даже с теми, кто проявляет интерес к нам», — сказал Песков.

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в один из декабрьских четвергов. Пресс-секретарь президента отмечал, что в настоящее время идет подготовка к прямой линии и пресс-конференции. Точная дата будет сообщена позже.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией. До этого совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия коронавируса.

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