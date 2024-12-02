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Путин может посетит Индию в начале 2025 года

Ушаков: даты визита Путина в Индию будут определены в начале 2025 года

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Alexander Zemlianichenko/AP

Президент России Владимир Путин может посетить Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди в начале 2025 года. Об этом сообщила индийская телекомпания CNN-News18 со ссылкой на Кремль.

У Путина и Моди есть договоренность проводить встречи раз в год. «На этот раз наша очередь», — сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге.

Он рассказал, что Москва получила приглашение от индийского премьера и «рассмотрит его положительно».

«Ушаков сообщил, что предварительные даты визита президента России будут определены в начале 2025 года», — подчеркнула CNN-News18.

Их встреча состоялась в конце октября на полях саммита БРИКС. В ходе нее премьер Индии заявил, что Нью-Дели выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине и готов оказать любое содействие для завершения боевых действий. Моди подчеркнул, что регулярно находится в контакте с Путиным по поводу ситуации.

Ранее Песков заявил о подготовке визита Путина в Индию.

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