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Стало известно о планах Путина посетить Индию

Песков: Путин посетит с визитом Индию, Москва и Нью-Дели начнут подготовку

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Adnan Abidi/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава РФ посетит с визитом Индию. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что о датах визита будет объявлено позже.

«Мы объявим — по договоренности с нашими индийскими друзьями — чуть позже этот визит официально, я лишь еще раз вам могу подтвердить, что визит находится в финальной стадии подготовки», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что предстоящий визит является «очень важным».

В конце октября состоялась встреча Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди. В ходе разговора индийский премьер заявил, что Нью-Дели выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине и готов оказать любое содействие для завершения боевых действий. Моди подчеркнул, что регулярно находится в контакте с российским лидером по поводу ситуации.

11 ноября премьер-министр Индии на встрече с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым заявил, что с нетерпением ждет продолжения общения с российским президентом.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский потребовал от Индии отказаться от сотрудничества с Россией.

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