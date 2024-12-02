Канцлер Германии Шольц прибыл в Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет агентство DPA.

Агентство отметило, что канцлер посетил украинскую столицу впервые за 2,5 года.

15 ноября Шольц и президент России Владимир Путин провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

Путин в ответ отметил, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

Также Путин заявил, что канцлер ФРГ оказался первым западным лидером, «прервавшим молчание», и подчеркнул, что Россия всегда открыта к разговору с другими государствами.

Ранее соперник Шольца обвинил его в запугивании немцев войной с Россией.