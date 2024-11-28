Путин раскрыл подробности разговора с Шольцем

В ходе телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем произошел обмен мнениями, который не изменил позиции сторон. Об этом Путин рассказал на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Астане.

По словам российского лидера, разговор с Шольцем продлился около часа и стороны обсуждали, в основном, украинский конфликт.

«Здесь ничего необычного, я думаю, ни для него, ни для меня не было. Он [озвучил] свою позицию, я свою. И мы остались при своих мнениях по данному вопросу», — сказал Путин.

При этом президент отметил, что канцлер ФРГ оказался первым западным лидером, «прервавшим молчание», и подчеркнул, что Россия всегда открыта к разговору с другими государствами.

15 ноября Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Путин в ответ отметил, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

Ранее Шольц отреагировал на удар «Орешником» по Украине.