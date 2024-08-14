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Путин назвал успешным сотрудничество РФ и Пакистана

Путин: РФ и Пакистан успешно сотрудничают, в том числе по афганскому направлению

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Отношения России и Пакистана развиваются успешно и с хорошей отдачей, в том числе по антитеррористическому и афганскому направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительном послании президенту и премьер-министру республики Асифу Али Зардари и Шахбазу Шарифу по случаю Дня независимости Пакистана, передает сайт Кремля.

«Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество в различных областях, координация усилий в решении многих актуальных вопросов региональной повестки дня», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что в том числе идет успешное сотрудничество «на антитеррористическом и афганском направлениях».

Среди прочего президент РФ указал на дружественный характер отношений Москвы и Исламабада. Также Путин выразил уверенность, что конструктивные российско-пакистанские связи будут и в дальнейшем иметь «плодотворное развитие» как на благо граждан двух государств, так и в интересах обеспечения международной безопасности и стабильности.

13 августа президент России провел переговоры со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом. Переговоры двух лидеров состоялись в подмосковной резиденции глав российского государства и продлились около трех часов.

Ранее Аббас говорил, что едет в Россию координировать позиции и укрепить отношения.

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