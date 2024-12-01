В США республиканцы обеспечат себя правом влиять на бюджет в обход демократов

Республиканская партия США планирует принять масштабный законопроект, который позволит принимать ряд мер, касающихся федерального бюджета, без одобрения со стороны демократов. Об этом сообщает NBC News.

«Республиканцы планируют создать и принять огромный партийный законопроект в начале следующего года при новой администрации Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они рассматривают его для того, чтобы затем проводить свою политику в различных сферах — от снижения налогов до увеличения финансирования иммиграционного контроля. Законопроект будет использовать процесс «согласования» бюджета, что позволит им принимать меры без необходимости учитывать голоса Демократической партии.

До этого выяснилось, что, согласно внутренним опросам демократов, вице-президент США Камала Харрис никогда не опережала своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах главы государства в колеблющихся штатах.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп и Байден подписали меморандум о передаче власти.