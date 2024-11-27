Трамп и Байден подписали меморандум о передаче власти

Избранный президент США Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден подписали меморандум, формализующий начало передачи власти. Об этом заявила будущая глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс, назначенная на этот пост Трампом, сообщает РИА Новости.

По ее словам, после завершения процесса отбора своего нового кабинета Трамп вступает в следующую фазу перехода своей администрации, подписав меморандум о взаимопонимании с Белым домом Байдена.

«Это взаимодействие позволяет нашим предполагаемым кандидатам в кабинет начать критически важную подготовку, включая развертывание десантных групп в каждом департаменте и агентстве, и завершить упорядоченную передачу власти», — сказала Уайлс.

Выборы президента Соединенных Штатов прошли 5 ноября. За пост боролись представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Изначально от демократов на пост повторно выдвигался Джо Байден, но затем он вышел из президентской гонки.

Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден и его жена посетят инаугурацию Трампа.