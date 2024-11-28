Демократы признали, что Харрис не лидировала в колеблющихся штатах

Согласно внутренним опросам демократов, вице-президент США Камала Харрис никогда не опережала своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах главы государства в колеблющихся штатах. Об этом пишет Daily Mail.

Старший советник Харрис Дэвид Плуфф отметил, что он был «удивлен» результатами публичных опросов, которые показали лидерство кандидата от демократов.

«Думаю, что это удивило людей, потому что были публичные опросы, которые вышли в конце сентября — начале октября, показывая наше лидерство, которого мы никогда не видели», — сказал он.

По словам Плуффа, внутренняя аналитика показывала, что Харрис сравнялась с Трампом в Висконсине (47:47), а в Пенсильвании кандидат от республиканцев получил на один голос больше (48:47).

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп и Байден подписали меморандум о передаче власти.