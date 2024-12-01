Власти США не удивились атакам боевиков в Сирии

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире CNN, что американская администрация не была удивлена атакой террористических группировок в Сирии.

«Мы не были удивлены тем, что повстанцы приняли решение воспользоваться изменившейся обстановкой», — заявил он.

По его словам, в настоящее время основные сторонники сирийского правительства, а именно Иран, Россия и ливанское движение «Хезболла» — отвлечены или ослаблены другими событиями.

«Повстанцы попытались воспользоваться этим и извлечь из этого выгоду», — заявил Салливан.

Он также отметил, что нападения боевиков стали ожидаемым следствием изменений в региональном раскладе сил.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее террористы вывели из строя центры связи в сирийском Алеппо.