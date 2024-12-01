Сторонники сирийской оппозиции стоят на захваченном сирийском армейском танке в городе Маарат-эн-Нуман, Сирия, 30 ноября 2024 года

Армия потеряла Алеппо, боевики захватили авиабазы. Что происходит в Сирии? «Военный осведомитель»: боевики в Сирии захватили РСЗО «Ураган»

В Сирии пятый день продолжается противостояние повстанцев и армии. По оценкам аналитиков, правительственные войска впервые с 2012 года утратили контроль над Алеппо. Боевики захватили как минимум две авиабазы, где сирийская армия бросила оружие и технику. В том числе российские ЗРПК «Панцирь-С1» и РСЗО «Ураган» с полным боекомплектом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Захваченная техника

Боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) взяли под контроль авиабазу Квайрес близ Алеппо, которую, как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» сирийская армии ранее сдала без боя. В руки к террористам попал крупный арсенал и военная техника.

Помимо стрелкового оружия, боеприпасов и бронетехники, повстанцы захватили вертолет Ми-8, учебно-боевой самолет L-39 и, по некоторым данным, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-200. Кроме того, в их распоряжении оказались самоходный ЗРК «Стрела-10» и ЗРПК «Панцирь-С1».

Telegram-канал «Военный Осведомитель» также пишет, что члены «Хайят Тахрир аш-Шам» захватили новый иранский разведывательно-ударный беспилотник Ababil-3, РСЗО «Ураган» с полным боекомплектом и зенитную самоходную установку (ЗСУ) «Шилка».

Последнюю террористы уже пустили в ход, использовав «Шилку» при захвате крупного города Сафира, добавил канал.

Кроме этого, боевики также взяли под контроль авиабазу Абу-эд-Духур, где сирийская армия оставила танки Т-72 и Т-55, БТР-80, РСЗО «Град», 130-мм пушку М-46 и еще одну ЗСУ «Шилка», сообщил «Военный Осведомитель». В Южном Идлибе, по данным канала, террористы также захватили шесть танков Т-62М и две 122-мм «Гвоздики».

Обстановка в стране

По оценке аналитиков из Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), правительственные силы Сирии впервые с 2012 года утратили контроль над Алеппо .

Как передает Reuters со ссылкой на очевидцев, улицы в городе сейчас в основном пустуют, а магазины закрыты, поскольку местные боятся выходить из своих домов. Жители Алеппо при этом рассказали, что многие по-прежнему пытаются покинуть захваченный боевиками город.

Одновременно с этим министр туризма Сирии Мухаммед Рами Мартини сообщил, что все учреждения в Алеппо продолжают оказывать услуги, а перемещенным лицам предоставляется помощь.

По данным Reuters, кроме Алеппо, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» захватили город Мааррет-эн-Нууман к югу от Идлиба, что означает полный контроль повстанцев над провинцией. Кроме того, под их контроль перешли деревни Шейх-Идрис, Аль-Райян, Таль-Дебс и Аль-Канаис к востоку от Идлиба, пишет Sky News Arabia. The New Arab также сообщает, что террористы захватили «стратегически расположенный» город Саракиб.

Армия собирается контратаковать

Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и «способна уничтожить террористов с помощью своих друзей и союзников». Об этом на фоне наступления повстанцев заявил президент страны Башар Асад в телефонном разговоре с главой ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

В минобороны Сирии также подчеркнули, что войска страны в ближайшее время перейдут в контрнаступление.

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«Главное командование армией и вооруженными силами подтверждает, что процесс противодействия террористической атаке идет успешно и решительно, и вскоре состоится контратака для восстановления контроля над всеми территориями», — рассказали в ведомстве.

Самолеты сирийских ВВС продолжают уничтожать опорные пункты террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) в окрестностях Алеппо и Идлиба, сообщило государственное телевидение Сирии. За три дня противостояния были убиты около тысячи боевиков.

Минобороны Сирии также сообщило, что войска не дали повстанцам прорваться в провинцию Хама на западе центральной части страны.

«Подразделения наших вооруженных сил, действовавшие в северной части Хама минувшей ночью, укрепили линию обороны огневой мощью и техникой, противостояли террористическим организациям и не позволяли им добиться прорыва», — говорится в заявлении ведомства.

В минобороны также добавили, что сирийской армии удалось взять под контроль ряд районов, включая Калаат эль-Мадик и Маардас, где военные уничтожили десятки террористов.