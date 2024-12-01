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Террористы вывели из строя центры связи в сирийском Алеппо

Министр Ияд аль-Хатиб: террористы вывели из строя часть центров связи в Алеппо

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Keystone Press Agency

Террористы вывели из строя часть центров связи в сирийском городе Алеппо. Об этом заявил министр связи и технологий Сирии Ияд аль-Хатиб, пишет ТАСС.

«Некоторые центры подверглись вандализму, часть из них вышла из строя... Мы находимся в координации с властями в Алеппо, чтобы поддерживать все возможное оборудование и обеспечить беспрерывную связь и интернет-услуги», — сказал он.

По его словам, работа по восстановлению затруднена из-за дефицита энергоносителей.

1 декабря президент Сирии Башар Асад выразил уверенность в том, что его страна одержит победу над терроризмом, вне зависимости от того, кто поддерживает или финансирует эту угрозу.

27 ноября стало известно, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо.

В ходе него сирийские боевики впервые с 2016 года захватили центр Алеппо — второго по величине города страны. Террористы не встретили почти никакого сопротивления: армия Сирии вывела войска, чтобы подготовиться к контрудару. В городе не работают госучреждения, боевики освобождают тюрьмы, сносят памятники и фотографируются в интерьерах особняков.

Ранее боевики в Сирии захватили российский «Панцирь» и устроили фотосессию.

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