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В Кремле прокомментировали слова Меркель о собаке Путина

Песков: заявление Меркель, что Путин якобы пугал ее собакой, вызывает недоумение

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что президент России Владимир Путин якобы пугал ее своей собакой, вызывает вопросы и недоумение. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

В своих мемуарах под названием «Свобода» Меркель рассказала, что Путин якобы специально «пугал» ее своим черным лабрадором Кони во время встречи в 2007 году. Комментируя эти заявления, Путин попросил извинений у Меркель, но заверил, что не знал перед той встречей о ее фобии.

Песков заявил, что утверждения Меркель вызывают вопросы. Более того, он считает такие заявления странными, потому что в Европе люди совершенно свободно ездят в общественном транспорте с собаками и ходят с ними в рестораны.

«Честно говоря, вызывают вопросы вот эти ее утверждения, что, дескать, это была такая непонятная демонстрация силы», — добавил представитель Кремля.

В своей книге экс-канцлер написала, что испытывает страх перед собаками, так как однажды ее укусила собака на ярмарке в Укермарке. Как утверждается в книге, перед самой встречей с Путиным в 2007 году советник Меркель уведомил российскую сторону о ее опасениях по поводу собак, и та уважила эту просьбу. Однако, как вспоминает экс-канцлер, это было сделано «не без хитрости» — ей в качестве подарка преподнесли большую плюшевую собаку с комментарием, что она не кусается.

Ранее Меркель призналась, что скучает по Макрону.

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