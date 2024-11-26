Меркель рассказала о подарке от Путина в виде плюшевой собаки

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах поделилась своими ощущениями, связанными с появлением черного лабрадора Конни на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

Экс-канцлер испытывает страх перед собаками, так как однажды ее укусила собака на ярмарке в Укермарке.

Перед встречей советник Меркель уведомил российскую сторону о ее опасениях по поводу собак, и та уважила эту просьбу. Однако, как вспоминает экс-канцлер, это было сделано «не без хитрости» — ей в качестве подарка преподнесли большую плюшевую собаку с комментарием, что она не кусается.

«Встретив такую подлую шутку, я сделала вид, что все в порядке», — отметила Меркель.

«Я старалась не обращать внимания на собаку, несмотря на то что она была довольно близко. Я ощущала, что Путин получает удовольствие от этой ситуации. Интересно, наблюдает ли он за тем, как человек реагирует в сложной ситуации? Возможно, это была демонстрация силы? Я просто подумала: оставаться спокойной, сосредоточиться на фотографах, это скоро пройдет. После завершения переговоров я не обсуждала это с Путиным и, как часто в жизни, следовала английскому аристократическому принципу: «никогда не объясняй, никогда не жалуйся».

Также Меркель в своих мемуарах призналась, что Путин лучше говорит на немецком языке, чем она — на русском.

Ранее Меркель рассказала, как Путин опоздал на саммит из-за любимого пива.