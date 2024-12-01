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Песков: Путин искренне верил в сотрудничество с Германией

Песков: Путин верил в сотрудничество с ФРГ, но это не совпало с настроем Меркель

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин искренне верил в сотрудничество с Германией, но это не совпало с настроем бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков корреспонденту Павлу Зарубину.

«Путин действительно рассчитывал на конструктивный, равноправный, взаимовыгодный подход во взаимоотношениях. И он верил в то, что через сотрудничество можно выйти на стабильность, предсказуемость и застраховаться от таких геополитических рисков. <...> И он все для этого делал», — сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли обманут Путин минскими соглашениями.

Представитель Кремля также отрицает заявление Меркель о том, что Путин демонстративно опоздал на одну из встреч саммита «Большой восьмерки» в 2007 году. По ее словам, российский лидер приехал спустя 45 минут после официального начала заседания из-за любимого пива Radberger.

Бывший канцлер Германии в своих мемуарах также рассказала, что боялась черного лабрадора Конни на переговорах с Путиным. После этого российский лидер попросил извинений у Меркель, но заверил, что не знал перед встречей о ее фобии.

Ранее Меркель назвала условие для перехода Украины к мирным переговорам.

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