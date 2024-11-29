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Меркель назвала условие для перехода Украины к мирным переговорам

Меркель: Украине нужна благоприятная ситуация для перехода к мирным переговорам

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IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Украине нужно дождаться благоприятного момента для перехода к мирным переговорам. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью ZDF.

По ее словам, важно рассматривать параллельно как военные пути разрешения конфликта на Украине, так и дипломатические. Что касается последних, то их «пока не обязательно их распаковывать», считает Меркель. Необходимо дождаться благоприятного момента, когда Киев будет находиться в «хорошей ситуации».

«Когда придет время, всем нужно будет посоветоваться вместе — Украине и ее сторонникам», — отметила экс-канцлер.

Она поддержала политику нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца, направленную на оказание помощи Украине. При этом Меркель признала, что Киеву будет сложно одержать победу над Россией. Она добавила, что приветствует усилия международного сообщества по созданию для Украины «хорошей ситуации».

До этого Меркель в интервью The Times заявила о необходимости диалога между Киевом, его западными союзниками и Россией для урегулирования конфликта на Украине. Она отметила, что текущие власти Германии и Евросоюза проводят правильную политику, направленную на поддержку независимости Украины. Однако в будущем потребуется переговорный процесс, момент начала которого должны определить действующие лидеры, добавила экс-канцлер.

Ранее Меркель предостерегла Украину от самоличного решения по переговорам с Россией.

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