Победа над фашизмом во Второй мировой войне была бы невозможной без участия Советского Союза. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фицо также рассказал о планах посетить Москву в мае следующего года для участия в торжествах по случаю 80-летия окончания войны. Он признался, что хочет отдать дань уважения советским солдатам.

Политик отметил, что из-за своего решения он подвергся нападкам со стороны оппозиции.

«Никто не может приказать суверенному премьеру суверенной страны, куда ему следует, а куда не следует ездить», — сказал он.

27 ноября Фицо принял официальное приглашение от президента России Владимира Путина принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве в 2025 году.

22 ноября Фицо заявил, что не боится критики за свое решение посетить парад Победы в Москве.

21 ноября премьер Словакии сообщал, что поедет в Москву вместе с президентом Сербии Александаром Вучичем. По его словам, они разделяют единую позицию о важности уважения к государствам, которые помогли освободить их страны от фашизма в конце Второй мировой войны.

Ранее Путин заявил, что страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в ВОВ.