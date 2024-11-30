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Глава МИД Турции призвал обратить внимание на слова Путина о ядерном оружии

Фидан: высказывания Путина о ядерном оружии надо принимать во внимание

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Dilara Senkaya/Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал внимательно отнестись к высказываниям президента России Владимира Путина о ядерном оружии. Его слова приводит газета Yeni Safak.

«Рассматривать ядерную риторику президента России Владимира Путина только лишь как угрозу было бы слишком упрощенным подходом», — заявил он.

По его словам, все возможные виды вооружений уже были использованы на Украине, при этом вооруженный конфликт не закончился.

«И здесь либо восторжествует мир, либо война выйдет из-под контроля. Вот почему ядерную риторику Путина следует принять во внимание», — добавил министр.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 30 ноября заявил, что вероятность того, что США и Россия могут обменяться ядерными ударами, есть. По его словам, «сказать, что опасность такого рода отдалилась, было бы погрешить против истины». Дипломат считает, что сегодня ситуация очень острая.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. В обновленной доктрине, в частности, дополнен список военных угроз, при возникновении которых РФ может применить ядерное оружие.

Ранее Путин рассказал, что будет после одновременного применения нескольких «Орешников».

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