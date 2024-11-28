Путин рассказал, что будет после одновременного применения нескольких «Орешников»

Одновременное использование нескольких ракет средней дальности «Орешник» по силе сопоставимо с ядерным ударом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего государственного визита в Казахстан и саммита ОДКБ, передает пресс-служба Кремля.

«Если применять несколько таких систем в одном ударе сразу — два, три, четыре комплекса, то это будет по силе сопоставимо с применением ядерного удара. Но ядерным оно не является, поскольку является а) высокоточным и б) не оснащено ядерным взрывным устройством, не заражает окружающую среду», — сказал глава государства.

21 ноября Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран РФ ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Он уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее никого не уведомляла об испытаниях подобного оружия. При этом он сказал, что за 30 минут до пуска РФ все же отправила США уведомление в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали удар «Орешником» предупредительным «звоночком».