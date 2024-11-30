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В МИД допустили обмен ядерными ударами между Россией и США

Рябков заявил о существовании опасности обмена ядерными ударами между РФ и США

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Министерство обороны РФ

Вероятность того, что США и Россия могут обменяться ядерными ударами, есть. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

По его словам, «сказать, что опасность такого рода отдалилась, было бы погрешить против истины». Дипломат считает, что сегодня ситуация очень острая.

Замглавы МИД заверил, что Россия будет делать все возможное для того, чтобы избежать ядерной войны, однако признал, что не все в этой ситуации будет зависеть от российской стороны.

Рябков также заявил, что у России есть все военно-технические средства для «вразумления» Запада.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. В обновленной доктрине, в частности, дополнен список военных угроз, при возникновении которых РФ может применить ядерное оружие. Например, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны. Это будет считаться совместным нападением на Россию.

Ранее Путин рассказал, что будет после одновременного применения нескольких «Орешников».

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