Кобахидзе заявил о десятках раненых полицейских в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в ходе протестов в Тбилиси были ранены 50 полицейских. Его слова приводит РИА Новости.

По словам политика, протесты в Тбилиси не являются мирной акцией протеста.

«Вы видели, что со стороны митингующих, группировки из примерно 500 человек, имеет место систематическое насилие. <..> Были коктейли Молотова, использование пиротехники против полицейских, после чего они получили серьезные ожоги», — подчеркнул он.

С 28 ноября в грузинской столице продолжаются протесты, вызванные решением властей приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Накануне полиция разогнала митингующих у здания парламента с применением водометов и слезоточивого газа. Пострадали участники акции, журналисты и сотрудники правоохранительных органов.

Вечером 29 ноября демонстранты использовали краску и пиротехнику против полиции, построили баррикады на проспекте Руставели и подожгли мусорные баки. Спецназ задействовал слезоточивый газ и дымовые шашки для их разгона.

МВД Грузии сообщало, что митингующие в Тбилиси планируют блокировать стратегические объекты. МИД Украины поддержал митинги оппозиции в Грузии и осудил их разгон.

Ранее Грузия заморозила обсуждение начала переговоров о вступлении в ЕС.