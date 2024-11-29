МВД Грузии заявило о планах протестующих блокировать стратегические объекты

Митингующие в Тбилиси планируют блокировать стратегические объекты, в том числе железнодорожные вокзалы и центральные магистрали. Об этом сообщается на сайте МВД Грузии.

«В социальных сетях распространяются призывы к проведению собраний-манифестаций и блокированию разных объектов стратегического значения, в том числе телерадиовещателя, железнодорожных вокзалов, центральных магистралей и других ключевых объектов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что свобода собраний и выражения мнений не включает в себя право нарушать работу стратегических и особо важных объектов и обычный ритм жизни граждан.

Вечером 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии начались митинги после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении. В протесте оппозиции также участвовала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Силовики для разгона демонстрантов использовали водометы и слезоточивый газ. Более 30 сотрудников МВД пострадали во время разгона митинга у здания парламента в Тбилиси.

Ранее власти Грузии пригрозили принять меры в отношении посла Евросоюза.