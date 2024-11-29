Украина поддержала протесты оппозиции в Грузии

МИД Украины поддержал прошедшие протесты оппозиции в Грузии и осудил применение силы против мирной акции протеста. Об этом говорится в заявлении на сайте дипведомства.

«Обострение внутриполитической ситуации в Грузии является следствием многочисленных нарушений на парламентских выборах 26 октября. Все зафиксированные международными наблюдателями нарушения должны быть расследованы, а виновные — привлечены к ответственности», — говорится в заявлении.

Также в МИД заявили, что Украина разочарована решением Грузии приостановить переговоры о вступлении в ЕС», назвав это «сворачиванием демократических процессов в стране в угоду Москве».

Вечером 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии начались митинги после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении. В протесте оппозиции также участвовала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Силовики для разгона демонстрантов использовали водометы и слезоточивый газ. Более 30 сотрудников МВД пострадали во время разгона митинга у здания парламента в Тбилиси.

Ранее премьер Грузии назвал условие сближения с Евросоюзом.