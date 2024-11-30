Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине допустили удар России по Верховной раде

Дубинский: РФ пока не бьет по Раде, она нужна для ратификации соглашения о мире

close
РИА Новости

Россия не наносит удар по Верховной раде Украины, поскольку госорган нужен для ратификации мирного соглашения по урегулированию конфликта. Об этом в своем Telegram-канале заявил арестованный по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.

«Почему русские не бьют по Раде? К этому вопросу я бы добавил слово «пока». Так формулировка будет верной. Рада «в целости и сохранности» сейчас нужна для ратификации условного мирного соглашения. Легитимная — нелегитимная, но другой нет», — отметил он.

Депутат добавил, что согласование пунктов мирного соглашения об урегулировании на Украине, а также принятие пакета законов под это соглашение будет «последним решением» украинского парламента.

При этом Дубинский допустил удар по Верховной раде, если голосование по соглашению сорвется.

28 ноября президент России Владимир Путин вновь подтвердил возможность применения баллистической ракеты средней дальности «Орешник» для ударов по центрам принятия решений, в том числе в Киеве.

Ранее в России сравнили мощность «Орешника» с «45 Хиросимами».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами