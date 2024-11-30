На Украине допустили удар России по Верховной раде

Россия не наносит удар по Верховной раде Украины, поскольку госорган нужен для ратификации мирного соглашения по урегулированию конфликта. Об этом в своем Telegram-канале заявил арестованный по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.

«Почему русские не бьют по Раде? К этому вопросу я бы добавил слово «пока». Так формулировка будет верной. Рада «в целости и сохранности» сейчас нужна для ратификации условного мирного соглашения. Легитимная — нелегитимная, но другой нет», — отметил он.

Депутат добавил, что согласование пунктов мирного соглашения об урегулировании на Украине, а также принятие пакета законов под это соглашение будет «последним решением» украинского парламента.

При этом Дубинский допустил удар по Верховной раде, если голосование по соглашению сорвется.

28 ноября президент России Владимир Путин вновь подтвердил возможность применения баллистической ракеты средней дальности «Орешник» для ударов по центрам принятия решений, в том числе в Киеве.

Ранее в России сравнили мощность «Орешника» с «45 Хиросимами».