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Бывший генпрокурор Украины выступил за прекращение огня для проведения выборов президента

Экс-генпрокурор Украины Луценко: Украине нужно прекращение огня ради выборов

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Евгений Котенко/РИА «Новости»

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил за прекращение огня для проведения выборов президента страны и верховного главнокомандующего. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По мнению Луценко, избранный президент США точно «не сдаст» российскому лидеру Владимиру Путину всю Украину, однако может значительно урезать военную поддержку страны. Решение Трампа будет зависеть от того, кто находится во главе Украины, считает экс-генпрокурор.

«Поэтому нам нужно прекращение огня. Это откроет возможность провести выборы не столько президента Украины, сколько верховного главнокомандующего, который и будет определять формат мирного соглашения. Выбор прост: Минск или Стамбул. Вооруженная крепость или беззащитная жертва», — написал Луценко на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным канала, озвученное экс-генпрокурором мнение о необходимости мирных переговоров становится все более популярным в оппозиционной среде Украины, в том числе в партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Оппозиция выступает за прекращения огня, поскольку хочет, чтобы в стране прошли президентские и парламентские выборы, на которых нынешний глава государства Владимир Зеленский и его политическая сила могут потерпеть поражение, объяснила «Политика Страны».

До этого британский журнал The Economist написал, что выборы президента Украины планируют провести 25 мая 2025 года. При этом, по данным издания, офис Зеленского отрицает, что готовится к предстоящей избирательной кампании, а «большинство источников по-прежнему скептически относятся к тому, что она состоится».

Ранее сообщалось, что советник Трампа Уолтц рассматривает возможность прекращения огня на Украине.

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