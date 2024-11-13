В Британии назвали возможную дату выборов президента Украины

Выборы президента Украины планируют провести 25 мая 2025 года. Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на информированные источники.

«25 мая — самая ранняя предполагаемая дата выборов», — отмечает издание.

По данным журнала, офис президента Украины Владимира Зеленского отрицает, что готовится к предстоящим выборам, а «большинство источников по-прежнему скептически относятся к тому, что они произойдут».

При этом подготовительные работы начались — региональные избирательные штабы мобилизуются, ведется работа над списками кандидатов, подчеркивается в публикации.

Представители вероятного соперника Зеленского на выборах в беседе с изданием рассказали, что стране необходимы выборы, но они не могут делать такие публичные заявления, поскольку опасаются «жесткой реакции со стороны президентской администрации».

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

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