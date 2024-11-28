Советник Трампа рассматривает вариант перемирия на Украине на время переговоров

Будущий советник избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц приступил к рассмотрению ряда предложений по урегулированию конфликта на Украине, в том числе прекращения огня на период переговоров. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает телеканал CNN.

По словам собеседников телеканала, детали стратегии новой администрации США в отношении украинского конфликта еще прорабатываются, но, скорее всего, Белый дом будет выступать за скорейшее прекращение огня во время проведения переговоров между Москвой и Киевом.

Среди изучаемых Уолтцом вариантов есть и предусматривающий сохранение за Россией утраченных Украиной территорий в обмен на членство Киева в Североатлантическом альянсе. При этом мало кто в окружении Трампа поддерживает вступление в ближайшее время Украины в НАТО.

27 ноября сообщалось, что Трамп назначил генерал-лейтенанта Кита Келлога помощником главы государства и специальным посланником по Украине и России.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.