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ФРГ подтвердила, что президент Грузии провела встречу с иностранными дипломатами

МИД ФРГ: президент Грузии Зурабишвили провела встречу с иностранными дипломатами

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Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

МИД Германии сообщил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили провела в четверг, 28 ноября, встречу с иностранными дипломатами, на которой присутствовал представитель ФРГ. Об этом пишет РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что состоялась встреча по приглашению президента. В ней также принял участие германский посланник в Тбилиси», — заявил на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.

Накануне в Тбилиси и других городах Грузии начались митинги после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении.

В протесте оппозиции также участвовала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Глава государства заявила о начале «сопротивления, которое не закончится», пока в республике не будут проведены новые парламентские выборы.

До этого Зурабишвили высказалась, что не довольна действиями оппозиции, протестующей против результатов парламентских выборов в стране.

Ранее МВД Грузии заявило о планах протестующих блокировать стратегические объекты.

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