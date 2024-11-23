Президент Грузии выразила недовольство оппозицией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу «Мтавари архи» заявила о недовольстве действиями оппозиции, протестующей против результатов парламентских выборов.

«Никто не доволен оппозицией — ни я, ни население, потому что оппозиция была подготовлена к другому. Мы знали план действий согласно хартии, какие законы следует принять, как мы должны были прийти к следующим выборам», — сказала она.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов. Ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

Зурабишвили призвала граждан Грузии продолжать протесты против итогов парламентских выборов. По ее словам, общество должно продолжать свои действия по непримирению с результатами выборов

Ранее президент Грузии подала иск в суд из-за результатов выборов.