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В СВР усомнились в заинтересованности финнов в членстве Финляндии в НАТО

Нарышкин: вступление Финляндии в НАТО едва ли отвечает интересам финского народа

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Sergei Grits/AP

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин высказал мнение, что вступление Финляндии в НАТО не отвечает интересам финских граждан. Его слова на круглом столе, посвященном истории советско- и российско-финских отношений в ХХ и XXI веках, передает ТАСС.

«Сегодня финскими элитами вновь выбран курс на разрыв с Россией, который увенчало вступление наших соседей в агрессивный блок НАТО. Едва ли это отвечает подлинным интересам финского народа и уж точно не вносит вклад в обеспечение общеевропейской безопасности», — сказал Нарышкин.

Глава СВР обратил внимание на то, что исторически сотрудничество с Россией приносило Финляндии гораздо больше пользы, чем ее «попытки следовать в фарватере агрессивной русофобской и даже неонацистской политики».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

18 ноября агентство РИА Новости сообщало, что власти Финляндии и Швеции начнут распространять среди населения обновленные инструкции на случай военных действий. Отмечалось, что в обновленной версии брошюры учли членство стран в Североатлантическом альянсе.

13 ноября профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что настраивать Финляндию против России вступлением в НАТО было ошибкой.

Ранее в России призвали пресечь угрозы от НАТО ударом «Орешника».

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