Жители Финляндии и Швеции получат обновленные инструкции на случай войны

Финляндия и Швеция начнут распространять среди населения обновленные инструкции на случай военных действий. Об этом сообщает РИА Новости.

В Финляндии запустят веб-сайт, где будет собрана обобщенная информация на такие темы, как война, гражданская оборона и эвакуация. Швеция планирует начать раздавать жителям обновленную брошюру «На случай кризиса или войны», тираж которой около пяти миллионов экземпляров. Королевство впервые опубликовало подобную инструкцию во время Второй мировой войны, после этого она почти не переиздавалась. В обновленной версии брошюры учли членство страны в НАТО. В ней в числе прочих сведений содержится информация, какой запас продовольствия необходимо подготовить дома, чтобы прожить неделю в автономном режиме.

Эту инструкцию переведут на английский, арабский, персидский, украинский, польский, сомалийский, финский и языки национальных меньшинств. В Финляндии брошюру решили не издавать из-за экономии средств, содержащуюся в ней информацию выложат на сайт.

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