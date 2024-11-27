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В России призвали пресечь угрозы от НАТО ударом «Орешника»

Член научного совета при СБ Яковенко: Россия сможет ответить НАТО «Орешником»

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Johanna Geron/Reuters

Россия может пресечь угрозу со стороны Североатлантического альянса, планирующего заместить войска на границах с Россией и Белоруссией, ударом «Орешника» по транспортной и другой инфраструктуре НАТО. Об этом в материале для РИА Новости написал заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко.

По его словам, у Москвы есть все основания доказать, что РФ не претендует на чужие территории, тем более стран НАТО.

«Другое дело - превентивные удары на глубину с нашей территории, из морских и океанских акваторий и воздушного пространства над ними по соответствующей транспортной логистике, включая железнодорожные узлы, порты и аэродромы, которые могут быть задействованы для переброски войск к нашим границам», — написал Яковенко.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Эксперт отметил, что военный блок разрабатывает планы размещения на границах с Россией военного контингента до 300 тысяч человек. После вступления Швеции и Финляндии в НАТО такое развитие событий создает угрозу безопасности, подчеркнул он.

Как считает автор, «Орешник» предоставляет возможность обеспечить безопасность «бескровно и не применяя ядерное оружие». Россия может заранее информировать Соединенные Штаты о пусках, указывая «что эти средства будут поражать цели к востоку от нулевого меридиана, то есть не будут угрожать территории США», пишет Яковенко.

Ранее журналист объяснил, почему в НАТО не готовы к войне с Россией.

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