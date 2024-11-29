Лагерь протестующих в Тбилиси вновь начали разгонять

Спецназ грузинской полиции начал разгон митингующих у здания парламента в Тбилиси, где продолжаются попытки основать палаточный городок. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Грузия.

На кадрах из грузинской столицы видно, что силовики окружили протестующих, оставив им одно направление — проход в сторону от здания парламента Грузии. Сопротивляющихся демонстрантов поливают из водометов и выгоняют слезоточивым газом.

На месте также дежурят бригады скорой помощи, которые оказывают помощь пострадавшим демонстрантам и полицейским.

До этого оператор телеканала «ТВ Пирвели» Нико Кокая получил травмы в результате потасовки на митинге у здания парламента Грузии в Тбилиси.

Ранее премьер Грузии назвал условие сближения с Евросоюзом.