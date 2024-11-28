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Мемуары Меркель назвали «пощечиной» для Украины

Bild: мемуары Меркель стали пощечиной для Украины

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IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Опубликованные мемуары бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель «Свобода» и ряд интервью немецким СМИ стали «пощечиной для Украины», поскольку она продолжает настаивать, что строительство «Северного потока — 2» не было ошибкой, так же как и экономическое сотрудничество Москвы и Берлина. Об этом пишет заместитель главного редактора таблоида Bild Пауль Ронцхаймер.

«Это пощечина для всех украинцев, что экс-канцлер Ангела Меркель даже задним числом считает «Северный поток» правильным и не желает видеть «какой-либо ошибки». Если бы Меркель действительно хотела критически говорить о своей политической жизни, то пошла бы на ток-шоу, где среди гостей есть и критики», — считает Ронцхаймер.

Он отметил, что украинцы могли бы показать Меркель, что деньги от «Северных потоков» использовались «для модернизации военной машины Путина». Журналист выразил недовольство, что экс-канцлер не изменила своей позиции.

Мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель под названием «Свобода. Воспоминания 1954-2021» поступили в продажу в Германии 26 ноября. В них она рассказала о ключевых моментах своей политической карьеры и, в частности, об отношениях с Владимиром Путиным. Экс-канцлер Германии отметила, что ее всегда поражала уверенность российского лидера в своей правоте.

Также в мемуарах Меркель рассказала о причинах, побудивших ее в 2008 году выступить против предоставления Грузии и Украине статуса кандидата в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Меркель рассказала, как Путин опоздал на саммит из-за любимого пива.

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