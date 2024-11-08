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В России назвали условия для телефонного разговора Путина и Трампа

Политолог Асафов: для телефонного разговора Путина и Трампа нужна готовность США

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Susan Walsh/AP

Готовность со стороны США необходима для того, чтобы президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который одержал победу на выборах президента США. Об этом газете «Взгляд» рассказал первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов.

Помимо этого, важным условием также является «обсуждаемая повестка». При этом эксперт отметил, что Россия готова провести переговоры с американской стороной. По его словам, разговор лидеров двух стран может произойти в ближайшее время.

«Основная повестка возможных переговоров Путина и Трампа будет включать вопросы международной безопасности, договоренностей по конвенциональному и неконвенциональному вооружению, космосу, а также экономике», — сказал Асафов.

Он добавил, что Трамп и Путин могут обсудить украинский конфликт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до этого прокомментировал слова победившего на выборах президента США Дональда Трампа, который накануне заявил, что готов поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Пескова, вчера американской стороной была обозначена готовность разговора с Кремлем. При этом он отметил, что какой-то конкретики по общению Трампа с Путиным пока нет.

Ранее в Кремле прокомментировали возможную оттепель в отношениях России и США после победы Трампа.

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