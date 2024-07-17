Трамп оценил свои отношения с Путиным

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что «хорошо ладил» с президентом России Владимиром Путиным, РФ и США тогда «не угрожала война». С таким заявлением бывший американский президент выступил в интервью Bloomberg.

«Мы с Путиным очень хорошо ладили, у нас были хорошие отношения. Нам никогда не угрожала война», — подчеркнул он.

Трамп также отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин был для него «очень хорошим другом до Covid».

Как подчеркнул экс-глава государства, в случае его переизбрания в 2020 году украинского кризиса можно было бы избежать.

До этого сообщалось, что Трамп в случае своей победы на выборах в ноябре сразу потребует провести мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее помощник Трампа предложил план по урегулированию украинского кризиса.