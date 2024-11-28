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Путин заявил о готовности к диалогу с США

Путин: Россия готова к диалогу с США, в том числе с будущей администрацией

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Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США. Трансляцию выступления президента ведет пресс-служба Кремля.

«Мы готовы к диалогу с Соединенными Штатами, в том числе с будущей администрацией», — сказал Путин.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что президент США Джо Байден свел развитие диалога с Россией к нулю, такая политика его администрации показывает политическую недальновидность американского лидера.

По мнению Пескова, ситуация в отношениях РФ и США беспрецедентна. Он назвал удар российской баллистической ракетой «Орешник» предупредительным «звоночком».

Пресс-секретарь президента также объяснил, почему администрация Байдена все-таки приняла решение разрешить удары дальнобойным оружием вглубь России, несмотря на предупреждение Путина. По его словам, это смесь «оголтелости и жажды внутриполитической мести».

Ранее в России назвали условия для телефонного разговора Путина и Трампа.

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