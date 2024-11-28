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Путин допустил появление у России новых чипов для дронов

Путин допустил появление у РФ новых чипов для дронов, используемых в зоне СВО

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Появление у России новых чипов для беспилотных летательных аппаратов, используемых в зоне боевых действий на Украине, возможно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам двухдневного визита в Казахстан, трансляцию вел Telegram-канал Кремля.

«Что касается контекста новых чипов и другой техники для использования дронов, это возможно», — сказал он.

Путин также сообщил, что испытания системы «Орешник» направлены на улучшение этого оружия.

21 ноября Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин узнал о семье, которая хочет назвать ребенка в честь «Орешника».

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