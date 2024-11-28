Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Путин узнал о семье, которая хочет назвать ребенка в честь «Орешника»

Путин: семье, желающей назвать дочь Орешницей, стоит посоветоваться с родными

close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин узнал о семье, в которой ребенка хотят назвать в честь новейшего ракетного комплекса «Орешник», во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан он назвал такое желание родителей семейным делом. Трансляцию вел Telegram-канал Кремля.

Глава государства посоветовал супругам посоветоваться с бабушкой и дедушкой, а не с ним.

«Это их личное семейное дело. Пусть они еще с бабушкой и дедушкой посоветуются — это будет правильнее. Я даже комментировать не буду», — сказал он.

Путин назвал рождение ребенка важным событием для семьи.

«Хочу будущей маме пожелать всего самого доброго, всей семье. Желаем всего самого доброго, счастья и здоровья», — добавил он.

23 ноября глава многодетной семьи Владимир Сухов, в прошлом году назвавший дочь Россией-Святосией-Святороссией из-за любви к стране, рассказал «Газете.Ru», что он и его жена готовы дать имя Орешник или Орешница своему возможному 15-му ребенку.

Ранее эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника».

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами