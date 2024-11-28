Путин узнал о семье, которая хочет назвать ребенка в честь «Орешника»

Президент России Владимир Путин узнал о семье, в которой ребенка хотят назвать в честь новейшего ракетного комплекса «Орешник», во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан он назвал такое желание родителей семейным делом. Трансляцию вел Telegram-канал Кремля.

Глава государства посоветовал супругам посоветоваться с бабушкой и дедушкой, а не с ним.

«Это их личное семейное дело. Пусть они еще с бабушкой и дедушкой посоветуются — это будет правильнее. Я даже комментировать не буду», — сказал он.

Путин назвал рождение ребенка важным событием для семьи.

«Хочу будущей маме пожелать всего самого доброго, всей семье. Желаем всего самого доброго, счастья и здоровья», — добавил он.

23 ноября глава многодетной семьи Владимир Сухов, в прошлом году назвавший дочь Россией-Святосией-Святороссией из-за любви к стране, рассказал «Газете.Ru», что он и его жена готовы дать имя Орешник или Орешница своему возможному 15-му ребенку.

Ранее эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника».