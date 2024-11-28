Путин рассказал, для чего Россия испытывает «Орешник»

Испытания системы «Орешник» направлены на улучшение этого оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ, трансляцию которой вел Telegram-канал Кремля.

Он также отметил, что испытания «Орешника» касаются попыток «поиграть между дальностью и боевой частью». На вопрос о том, содержалось ли взрывчатое вещество в «Орешнике», Путин ответил, что испытания проводятся для его совершенствования.

«Что касается было там взрывчатое вещество или нет, повторяю еще раз: мы для этого испытываем, чтобы понять, что нужно сделать дополнительно»,— сказал президент.

Лидер государства также рассказал, что все, что находится в эпицентре взрыва баллистической ракеты «Орешник», превращается в пыль.

21 ноября Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин узнал о семье, которая хочет назвать ребенка в честь «Орешника».