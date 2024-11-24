Песков оценил состояние отношений России и США

Президент США Джо Байден свел развитие диалога с Россией к нулю, такая политика его администрации показывает политическую недальновидность американского лидера. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что они свернут до нуля весь диалог, вот это было сложно себе представить. Политическая дальновидность, стало быть, в дефиците в Вашингтоне», — отметил он.

До этого Песков заявил, что ситуация в отношениях РФ и США беспрецедентна и назвал удар российской баллистической ракетой «Орешник» предупредительным «звоночком».

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью баллистической ракеты «Орешник». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что Байден хочет напоследок создать побольше проблем.