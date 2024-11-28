Путин заявил, что Россия наступает на фронте

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска наступают на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО). Трансляцию пресс-конференции ведет телеканал «Россия 24».

«Российская армия наступает, уверенно, на всем практически протяжении линии боевого соприкосновения», — заявил он.

Он отметил, что российская армия будет занимать новые позиции постепенно, постепенно, постепенно.

«Мы будем занимать новые и новые позиции, как сейчас — благодаря мужеству наших ребят», — добавил глава государства.

Также Путин назвал главу МО Андрея Белоусова современным министром обороны.

Путин отметил, что РФ превосходит все страны блока НАТО в совокупности в 10 раз по производству ракет. По его словам, в ближайшем будущем РФ еще увеличит их количество на 25%. Он отмечал, что в будущем у РФ могут появиться «и другие вооружения», и уже сейчас есть несколько готовых к применению ракетных систем, подобных «Орешнику», в то время как западные альтернативы ему уступают.

Ранее эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника».