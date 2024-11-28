Путин заявил, что РФ производит в 10 раз больше ракет, чем НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ превосходит все страны блока НАТО в совокупности в 10 раз по производству ракет. Об этом пишет ТАСС.

При этом, по словам российского лидера, в ближайшем будущем РФ еще увеличит их количество на 25%. О каких конкретно ракетных системах и ракетах говорил Путин, не уточняется. При этом подчеркивается, что в будущем у РФ могут появиться «и другие вооружения», и уже сейчас есть несколько готовых к применению ракетных систем, подобных «Орешнику», в то время как западные альтернативы ему уступают.

«Аналогов «Орешника» в мире, конечно, нет, и, думаю, подобные аналоги появятся не скоро», — подчеркнул Путин.

До этого Путин сообщил, что в ночь на 28 ноября РФ нанесла комплексный удар 90 ракетами по военным объектам и ВПК Украины.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника».