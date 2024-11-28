Путин назвал Белоусова современным министром обороны

Президент России Владимир Путин назвал главу МО Андрея Белоусова современным министром обороны. Его слова приводит ТАСС.

По словам Путина, Белоусов хорошо разбирается в сфере беспилотных аппаратов, которые в составе ВС РФ могут быть выделены в отдельный род войск.

До этого Белоусов заявил о необходимости обучения военным специальностям в сфере БПЛА.

Белоусов в предыдущем составе правительства РФ занимал должность первого вице-премьера с 2020 года. Ранее в своей карьере он возглавлял министерство экономического развития (2012–2013 годы), после чего стал помощником президента (2013–2020 годы). Будущий министр обороны никогда не служил в армии, однако, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «никоим образом не будет изменять нынешней системы координат».

Объясняя такой выбор Путина, Песков отметил, что назначение Белоусова вызвано необходимостью вписать экономику силового блока в экономику страны, а также необходимостью внедрения инноваций,

Ранее Путин заявил, что министр обороны Белоусов будет продолжать заниматься экономикой.