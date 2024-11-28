Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Путин назвал Белоусова современным министром обороны

Путин назвал главу МО Андрея Белоусова современным министром обороны

close
Министерство обороны РФ

Президент России Владимир Путин назвал главу МО Андрея Белоусова современным министром обороны. Его слова приводит ТАСС.

По словам Путина, Белоусов хорошо разбирается в сфере беспилотных аппаратов, которые в составе ВС РФ могут быть выделены в отдельный род войск.

До этого Белоусов заявил о необходимости обучения военным специальностям в сфере БПЛА.

Белоусов в предыдущем составе правительства РФ занимал должность первого вице-премьера с 2020 года. Ранее в своей карьере он возглавлял министерство экономического развития (2012–2013 годы), после чего стал помощником президента (2013–2020 годы). Будущий министр обороны никогда не служил в армии, однако, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «никоим образом не будет изменять нынешней системы координат».

Объясняя такой выбор Путина, Песков отметил, что назначение Белоусова вызвано необходимостью вписать экономику силового блока в экономику страны, а также необходимостью внедрения инноваций,

Ранее Путин заявил, что министр обороны Белоусов будет продолжать заниматься экономикой.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами